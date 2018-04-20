CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Günlerdir kamuoyu tarafından gündeme getirilen Karaoğlanoğlundaki Kaya gruba ait Kaya Palazzo otelin kumarhane izninde yeni iddialar gündeme geldi. 2009 yılında hazırlanan Şans Oyunları yasasıyla sadece 5 adet tesise Casino izni verilecek ve başka Casino izni verilmeyecek maddesi hilâfına Kaya Palazzo otele dün Bakanlar Kurulu tarafından bazı bakanların karşı çıkmasına rağmen Casino işletme izni verildiği iddia ediliyor. Kıbrıs Manşetin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Kaya Palazzo otele kumarhane izni verilmesi mevcut yasaya aykırıdır. Kumarhane izni verilmesi için önce yasanın değiştirilmesi gerekmekte ve yasa değişikliği yapılmadan verilen Kumarhane izinleri geçersiz olmaktadır.

OMBUDSMAN NE YAPACAK

Yasaya aykırı şekilde Kumarhane izni verilen Kaya Palazzo otel için bakanlar kurulunun yasaya aykırı aldığı karara karşı Ombudsmanın nasıl bir işlem yapacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.