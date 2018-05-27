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Casino İşletmecileri Birliği: “Çamur at izi kalsın mentalitesini kabul edemeyiz”

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), zaman zaman bilinmeyen nedenlerle yapılan asılsız suçlamalar ve yıkıcı saldırılarla sadece sektöre değil, tüm ülke ekonomisine zarar verildiğini vurgulayarak, gerçekleri yazan basından çekinmediklerini ancak “çamur at izi kalsın” mantalitesini de kabul edemeyeceğini açıkladı.

Casino İşletmecileri Birliği: “Çamur at izi kalsın mentalitesini kabul edemeyiz”

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), zaman zaman bilinmeyen nedenlerle yapılan asılsız suçlamalar ve yıkıcı saldırılarla sadece sektöre değil, tüm ülke ekonomisine zarar verildiğini vurgulayarak, gerçekleri yazan basından çekinmediklerini ancak “çamur at izi kalsın” mantalitesini de kabul edemeyeceğini açıkladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:37
Casino İşletmecileri Birliği: “Çamur at izi kalsın mentalitesini kabul edemeyiz”

“DİLEĞİMİZ BİLİNMEZLİKLERİN AYDINLATILMASI VE VARSA İŞLENMİŞ SUÇLARIN YARGIYA TAŞINMASI”

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), zaman zaman bilinmeyen nedenlerle yapılan asılsız suçlamalar ve yıkıcı saldırılarla sadece sektöre değil, tüm ülke ekonomisine zarar verildiğini vurgulayarak, gerçekleri yazan basından çekinmediklerini ancak “çamur at izi kalsın” mantalitesini de kabul edemeyeceğini açıkladı.

CİB Yönetim, Kurulu Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun 15 Mayıs tarihli, “Usulsüz Banka Yoluyla Para Aktarımlarının Araştırılması” konulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) yazıldığı ifade edilen yazının basına yansımasıyla beraber, gerek Türkiye, gerekse KKTC basınında dikkatlerin casino sektörü üzerine çekildiğini belirtti.

CİB Yönetim Kurulu tarafından basına yapılan yazılı açıklamada, 2003 yılından beri sektörün başta Financial Action Task Force (FATF) olmak üzere, çeşitli uluslararası kurallara bağlı çalışmasını sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için devlet yetkililerine her türlü teknik ve uzman desteği sağladığı kaydedildi.

“2006 YILINDA KKTC KARA PARA AKLAYAN ÜLKELER KATEGORİSİNDEN ÇIKARILDI”

Açıklamada, birliğin gerek Avrupa Birliği uzmanları, gerekse FATF yetkilileriyle sürekli istişare içerisinde bulunarak, sektörün denetlenmesi için alınması gereken önlemleri sahiplendiği kaydedildi. 

CİB’in bunların yasal mevzuatlara dönüştürülmesine öncülük ettiği, işbirliği ve teknik destek sonrasında yapılan düzenlemelere bağlı olarak, 2006 yılında KKTC’nin FATF tarafından “Kara Para Aklayan Ülkeler” kategorisinden çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, CİB’in, ülke ekonomisine katkısı büyük olan sektörün herhangi bir şekilde zan altında kalmasını istemediği, eğer iddia edildiği gibi işlenmiş suç ve/veya suçlar varsa da bunların bir an önce tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmasını arzuladığı belirtildi.

Birlik olarak yıllardır sektörün, bir yanda AB ülkeleri ve diğer yanda ise ABD örneklerini göz önüne alarak denetim kurallarının geliştirilmesini istediği ifade edilen açıklamada, birçok alanda da bu konuda çok önemli mesafeler kaydedildiği, fakat hâlâ iki temel alanda yasal eksiklikler bulunduğu bildirildi.

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“İKİ TEMEL ALANDA EKSİKLİK VAR”

CİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu iki alandan bir tanesi oynayıcıların bilinmesidir.Dünyanın hemen her yerinde kara para ile mücadele için Şans Oyunu Salonlarına (Casino) üyelik sistemi getirilip, yerli yabancı olmasına bakılmaksızın üyelik hakkına sahip her kişinin Şans Oyunu Salonlarına girip oynama hakkı vardır. KKTC’de ise üyelik sistemi geçirilmediği gibi, KKTC vatandaşlarının da Şans Oyunu Salonlarına girişi yasaklanmıştır. Bu bilinmezliğin ortadan kalkması gerekmektedir. Devlet her oynayıcıyı vatandaş olup olmamasına bakılmaksızın bilmelidir.

Acil olarak yapılması gereken bir başka değişiklik ise, Şans Oyunları Salonlarının bankacılık sistemi içerisinde elektronik ödeme yapabilmesinin sağlanmasıdır. Bankacılık sistemi içerisine giren paranın kaynağı bellidir. Eğer paranın kaynağında bir suç unsuru varsa ve/veya para bir suç işlemek için kullanılacaksa bunun tespitinin en kolay yolu, parayı izlenen, denetlenen, takip edilebilen bankacılık sistemi içerisine almaktır. Hâlbuki KKTC’deki geçerli mevzuat an itibarıyla buna izin vermemektedir”

Ülke ekonomisine katkısı milyonlarca dolarla ölçülen, son yıllarda yapılan tüm 5 yıldızlı lüks otellerin finansmanını sağlayan sektörün sık sık haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığına işaret edilemn açıklamada, “Ancak zaman zaman bilemediğimiz nedenlerle yapılan asılsız suçlamalar ve yıkıcı saldırıların zararı sadece sektörümüze değil, tüm ülke ekonomisine olmaktadır. Biz gerçekleri yazan basından çekinmiyoruz. Ancak “Çamur At İzi Kalsın” mantalitesini de kabul edemeyiz” denildi.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:52
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