Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı

ÖZNERGİZ: “HÜKÜMETTEN TALEBİMİZ BU HİSSELERİ BİR AN ÖNCE DEVLETİN ÜSTLENMESİ VE YASAL STATÜMÜZÜN BELİRLENMESİ”Lefkoşa, 26 Haziran 18 (.): Cyprus Airport Services(CAS) çalışanları Başbakan Tufan Erhürman’dan, CAS’ın hisselerinin devlete aktarılacağı yönde güvence alması üzerine Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı.Bir grup CAS çalışanı, işten durdurulma söylemleri ve CAS’ın hisselerinin devlette olmaması gerekçesiyle Başbakanlık önünde bu sabah başlattığı eylemi, Başbakan Tufan Erhürman ile yapılan görüşmenin ardından öğle saatlerinde sonlandırdı. Çalışanlar eylemde “CAS Devlettir Devlet Kalacak” yazılı pankart açtı.CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, Başbakan ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçmişte Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 1 Temmuz’da CAS’tan işten durdurmaya gidilmesi gerektiği yönde açıklamada bulunduğunu, Başbakanlığa, CAS’ın geleceği ve bu konu hakkında bilgi almak için geldiklerini söyledi.Tufan Erhürman’ın görüşmede kendilerine, “CAS’ın satılmaması” konusunda Hükümet ortaklarının anlaştığını ve CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu (İnkişaf Sandığı’na) aktarılması konusunda gerekli sürecin başlatıldığını söylediğini belirtti.Öznergiz, Başbakan’ın herhangi bir havayolu müşterisi kalmayan CAS’a müşteri bulunması için da çalışma yürüttüklerini belirttiğini kaydetti.ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİ YAPILMADICAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, KTHY’ye ait CAS’ın yüzde 50 hissesinin 3.5 milyon TL karşılığında İnkişaf Sandığı’na satıldığını, 3 Temmuz 2010’da yapılması gereken devir işlemlerinin halen yapılmadığını; CAS’ın diğer yüzde 50 hissesinin de, HAVAŞ şirketi tarafından 2014’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına “emanetten” bir şahsa devredildiğini, bu hisselerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devretme talebi geldiği an devredilmesi gerektiğini söyledi.Öznergiz; “Hükümetten talebimiz bu hisselerin bir an önce devletin üstlenmesi ve bizim yasal statümüzün belirlenmesi” dedi.(ID/HÖ) FOTOĞRAFLIHaber: İbrahim Diran Fotoğraf: Süleyman Önal