Cas Hisselerinin Devrine İlişkin Mahkeme Kararı Açıklandı

MAHKEME, MALİYE BAKANLIĞI’NIN CAS HİSSELERİYLE İLGİLİ ALACAĞININ SIRALAMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE ALACAĞINA MUKABİL HİSSELERİNİN DEVLETE DEVREDİLMESİ TALEBİNİ REDDETTİ



Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin hisselerine ilişkin davada Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetti.



Kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar okudu.



Bedeli ödenen hisselerin devlete kaydı yönünde bir karar üretilmesini bekleyen CAS çalışanları da, kararı dinlemek için mahkemedeydi.



CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu kararla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, “Görevimiz mahkeme kararına saygı duymaktır” dedi.



Çavuşoğlu, personelinin bundan sonraki süreçte KTHY personeline uygulanan prosedürün CAS personeline de uygulanması için hukuki süreç başlatacağını dile getirdi.



Bu davadan sonuç alınmazsa, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için siyasilerden yardım isteme yoluna gidileceğini dile getiren Çavuşoğlu, CAS konusuyla ilgili gayretleri için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a da teşekkür etti.