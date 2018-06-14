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CAS çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için 431 bin TL’lik çek hazır

CAS çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için 431 bin TL’lik çek hazır

14 Haziran 2018 Perşembe 16:01
CAS çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için 431 bin TL’lik çek hazır

DENKTAŞ: “PAZARTESİ SABAH İTİBARİYLE BU SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ… VERDİĞİM SÖZÜ ELDE OLMAYAN NEDENLERLE İSTEDİĞİM SAATTE YERİNE GETİRMEDİM. ÜZGÜNÜM”
 

“ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA DA DERHAL BAŞLATILARAK SONUÇLANDIRILACAK”

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetleri veren Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için gerekli olan 431 bin TL’lik çekinin hazır olduğunu, maaş sorununun pazartesi çözüleceğini duyurdu.
Verdiği sözü elde olmayan nedenlerle istediği saatte yerine getirmediğini, bu nedenle üzgün olduğunu belirten Denktaş, “Pazartesi sabah itibariyle bu sorunu çözmüş olacağız. Şirketin eski yöneticileriyle ilgili soruşturma da derhal başlatılarak sonuçlandırılacak” açıklamasında buldu.
CAS ve CAS çalışanlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Denktaş, şunları kaydetti:
“Geçmiş CAS yönetiminin ciddi hataları nedeniyle yeniden kapanma noktasına getirilen şirketin çalışanlarına bayram öncesi Mayıs ayı maaşlarının ödenebilmesi için çalışma başlattığımızı dün duyurmuştum. Nitekim dün öğle saatlerinden itibaren bu konuda yoğun bir çaba içerisine girdik. Her türlü imkanı zorlamamıza rağmen maalesef 431 bin TL tutarındaki çeki ancak şu an itibarı ile çıkartabildik. Verdiğim bir sözü elde olmayan nedenlerle istediğim saatte yerine getirememiş olmaktan dolayı üzgünüm. Pazartesi sabah 09.30 itibarı ile CAS çalışanlarının hesaplarına yatırılmak üzere bu katkı CAS hesabına yatırılacaktır. Şirketi bu kötü duruma düşüren ama hala daha yalan yanlış bilgilerle şirket çalışanlarını aldatmaya çalışan eski yöneticileriyle ilgili soruşturma da derhal başlatılarak sonuçlandırılacaktır. Tüm uğraşımıza rağmen gerçekleştirilemeyen bu ödeme için hükümetimiz adına üzüntümü tekrar ifade etmek isterim. Pazartesi sabah itibariyle bu sorunu çözmüş olacağız.”
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 19:22
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