Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:57

CAS Çalışanlarının Eylemi 7. Gününde…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerini sürdüren Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verilen Emek-İş üyelerinin Meclis önünde kurduğu eylem çadırını ziyaret ederek eylemcilere destek belirtti.

CAS Çalışanlarının Eylemi 7. Gününde…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KTAMS, CAS ÇALIŞANLARININ EYLEMİNE DESTEK VERDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerini sürdüren Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verilen Emek-İş üyelerinin Meclis önünde kurduğu eylem çadırını ziyaret ederek eylemcilere destek belirtti.

Ahmet Kaptan, burada yaptığı konuşmada, hükümetin bir yandan ekonomik sıkıntıların artmasına neden olurken diğer yandan anayasal hakları çiğnediğini söyledi.

Sendikalaşma hakkının gasp edildiğini dile getiren Kaptan, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istedi.

FELEK

Eylemcilerin üye olduğu Emek-İş’in bağlı olduğu DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de eylemin yedinci gününe girdiğini dile getirerek, talepleri gerçekleşene kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Felek, verdikleri mücadelede sendikal dayanışmanın önemini vurguladı.

AŞAM

Emek-İş Başkanı Koral Aşam ise burada yaptığı konuşmada, sorunun aşılması için yetkili makamlara görüşme talebi ilettiklerini ancak olumlu dönüş almadıklarını anlattı.

CAS’ta halen çalışanlara sendikaya üye oldukları ve eylemleri destekledikleri gerekçesiyle baskı yapıldığını söyleyen Aşam, hükümet yetkililerini göreve çağırdı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CasEylem
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ! DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına Teslim Edilecek… Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına...
Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu Olamaz" Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Haberi Oku