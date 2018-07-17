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Cas Çalışanlarının Başbakanlık Önündeki Eylemi Sona Erdi!

ÇALIŞANLAR YARIN SENDİKAL PLATFORM İLE AYNI SAATLERDE BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK

Cas Çalışanlarının Başbakanlık Önündeki Eylemi Sona Erdi!

ÇALIŞANLAR YARIN SENDİKAL PLATFORM İLE AYNI SAATLERDE BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK

17 Temmuz 2018 Salı 17:21
Cas Çalışanlarının Başbakanlık Önündeki Eylemi Sona Erdi!

ÇALIŞANLAR YARIN SENDİKAL PLATFORM İLE AYNI SAATLERDE BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK

 Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanının şirketin yaşatılması istemiyle bugün Başbakanlık önünde başlattığı eylem sona erdi.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı sonrasında CAS konusunda beklenen açıklamanın yapılmaması üzerine eylemlerine son veren çalışanlar, arın yeniden Başbakanlık önünde eyleme gideceklerini açıkladı.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, çalışanlar, kendilerine destek sözü verdiğini söyledikleri Sendikal Platform ile birlikte yarın Başbakanlık önünde eylemlerini sürdürecek.

Sendikal Platform, hükümetin yaptığı zamları protesto etmek için yarın Başbakanlık önünde sendikaların yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Bir grup CAS çalışanı 9 Temmuz’da da Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatmış ve Başbakan’ın açıklaması üzerine eylemi kaldırdıklarını açıklamışlardı.

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 21:00
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