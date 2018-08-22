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Cas Çalışanları Ercan’daki Çadırda Eylemlerini Sürdürüyor...

OKAN EROĞLU: “134 KİŞİ VE AİLE MAĞDUR… BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME YAPILACAĞI SÖYLENMESİNE RAĞMEN BİR BUÇUK AYDIR MAAŞ ALAMADIK”

Cas Çalışanları Ercan’daki Çadırda Eylemlerini Sürdürüyor...

OKAN EROĞLU: “134 KİŞİ VE AİLE MAĞDUR… BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME YAPILACAĞI SÖYLENMESİNE RAĞMEN BİR BUÇUK AYDIR MAAŞ ALAMADIK”

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:11
Cas Çalışanları Ercan’daki Çadırda Eylemlerini Sürdürüyor...


OKAN EROĞLU: “134 KİŞİ VE AİLE MAĞDUR… BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME YAPILACAĞI SÖYLENMESİNE RAĞMEN BİR BUÇUK AYDIR MAAŞ ALAMADIK”
Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları, Ercan Havalimanı çemberinde kurdukları eylem çadırında eylemlerine bayram süresince de devam ediyor.
Bayram öncesinde kendilerine ödeme yapılacağı sözü verilmesine rağmen ödeme yapılmadığını ve mağdur olduklarını belirten CAS çalışanları, hükümetten ve basından ilgi istedi.
Eylemciler adına TAK’a açıklama yapan Okan Eroğlu, “Şu anda 134 kişi ve aile mağdurdur. Haftalardır Ercan’daki eylem çadırımızdayız” dedi.
Bayrama maaşsız girdiklerini ve bazı CAS personelinin çocuklarına bayram harçlığı veremediğini, taksitlerini ödeyemediğini belirten Eroğlu, “Bayram sevincini nasıl yaşayalım?” diye sordu.
Okan Eroğlu, özetle, “Bizi memur yapsınlar demiyoruz ama işimizin devlet güvencesinde devamını istiyoruz. CAS hisselerini devlet aldı ama kayıt yaptırılmadı. Konu mahkemede ancak devletin maaşlarımızı ödemek zorunda. Yaşam ve ihtiyaçlarımız devam ediyor. Biz şu anda CAS personeliyiz, işimizin başındayız, vardiyası olan buraya geliyor. Haftalardır Ercan’da eylem çadırındayız, hükümetten ve basından ilgi bekliyoruz, mağduruz” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 13:20
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