CAS çalışanları Ercan’da süresiz eylem başlattı

ÖZNERGİZ: “TAŞKINLIK VE ZARAR VERME NİYETİMİZ YOK. EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMANIN DERDİNDEYİZ…CAS GERÇEK SAHİBİNE, YANİ DEVLETE DEVREDİLMELİ”

CAS çalışanları Ercan Havaalanı’nda süresiz eylem başlattı.

Eylem, “CAS ile ilgili devir formunun imzalanarak şirketin devlete devredilmesi”, “maaşların ödenmesi”’ ve “şirketin durumunun iyileştirilmesi” talebiyle yapılıyor.

ÇADIR KURULACAĞI, ŞOK EYLEMLER YAPILACAĞI AÇIKLANDI

Havalimanının dışına çadır kurarak burada süresiz eylem başlatacağını açıklayan çalışanlar, kilit noktalarda da şok eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.

CAS çalışanları bugün Ercan Havaalanı’nın içinde, yolcu giriş kapısı önünde yaklaşık 2 buçuk saat süren bir eylem yaptı. Eylem, öğle saatlerinde dışarıya, havaalanının hemen önündeki kavşağa taşındı.

Bugün saat 11.00 sıralarında CAS binasında toplanan çalışanlar, KKTC’den ayrılacak yolcuların kullandığı “giden yolcu” kapısı önüne yürüdü.

Sıcak nedeniyle gölgeye çekilen ve burada oturmak isteyen çalışanlarla polis arasındaki tansiyon zaman zaman yükseldi. Polis yolculara engel teşkil ettikleri gerekçesiyle yerde oturan CAS çalışanlarını kaldırmak istedi. Direnen ve birbirine kenetlenen CAS çalışanları ile polis arasında itiş kakış oldu, arbede yaşandı. Bazı çalışanlar gözyaşlarına ve öfkesine hakim olamadı.

Diyalog yoluyla düşürülen tansiyon sonrası CAS çalışanları polisin gösterdiği yerde, yine giden yolcu kapısı önünde bir süre daha eylem yaptı.

Sloganlarla sık sık hükümeti istifaya çağıran çalışanlar, “Atama Yaparken Devlet, Emekçiye Gelince Özel”, “Cas Devletindir, Devletin Kalacak”, “Ne Demek Umut Yok Çalışır CAS'ı Yaşatırız” gibi pankartlar açtı. Davul ve düdük seslerinin de yükseldiği havaalanına gelenler kısa süre eylemi izledi.

Eylemle ilgili açıklamayı CAS çalışanı Erkut Öznergiz yaptı.

Öznergiz, “Biz hala daha CAS’ın çalışanıyız. İşten durdurulmadık. Bize, böyle bir kağıt verilmedi. Haklarımız, maaşlarımız da ödenmedi. Biz, hakkımızı ve işimizin başında dönmeyi istiyoruz” dedi.

Ercan Havaalanı’na girişlerinin de engellendiğini savunan Öznergiz, “Polisler tarafından sabah içeri girmemizi engelledi. Gerekçe olarak ‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Sivil Havacılık Dairesi’ne verdiği talimat’ gösterildi. Özel eşyalarımız içerde kaldı, alamadık. Yıllardır çalıştığımız iş yerinin kapısında bekliyoruz ama içeri giremiyoruz. Bugün burada eylem yapma maksadımız yoktu, içeri alınmadığımız için tepki gösterdik. Taşkınlık ve zarar verme niyetimiz yok. Ekmeğimize sahip çıkmanın derdindeyiz” dedi.

Hükümet edenlerin kendilerine şirketin işlerinin düzeleceği yönünde sözler verdiğini savunan Öznergiz, “Şirketin işleri daha da kötüye gidiyor. Sağladığımız hizmetler gayri resmi şekilde diğer yer hizmeti şirketine aktarılıyor. ‘Sosyal devletiz, işçinin emekçinin yanındayız’ diyenler tam tersine işler yapıyor. Ne olacağımızı da bilmiyoruz. Sürekli şekilde bizi oyalıyorlar ” ifadesine yer verdi.

Yaklaşık 8 yıldır iktidara gelenlere CAS’ın devlete devri konusundaki sorunu anlattıklarını ancak çözümün hep ötelendiğini savunan Öznergiz, “Bir an önce bu şirket gerçek sahibine, yani devlete devredilmeli” dedi.

CAS çalışanları, öğle saatlerinde havalimanından ayrıldı ve eylemlerini sürdürmek üzere dışarıya çıktı.



