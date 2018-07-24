YARIN KİLİT NOKTALARDA YİNE EYLEM OLACAK



MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE İLE UBP VE YDP MİLLETVEKİLLERİ CAS ÇALIŞANLARINA DESTEK VERDİ



TÖRE: “CAS ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEMELİ”



ARIKLI: “YASAL DÜZENLEME GEREKİYORSA YAPALIM. BU ARKADAŞLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”



TATAR: “BİR SIKINTI OLDUĞUNU BİLİYORUZ AMA MUTLAKA ÇÖZÜM YOLU VARDIR..BULUNMALI”



ÇAVUŞOĞLU: “BU ŞİRKETİ, SATMAYA, DEVRETMEYE, HİBE ETMEYE HAZIRDIRLAR. MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

CAS çalışanları Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı. Yarın kilit noktalarda yine eylem yapılacağı açıklandı.

Şirketin “devlete mi, özele mi ait olduğu konusunda yasal statüsünün belirlenmesi”, “hükümetin geciken maaş ödemeleri dahil şirketle ilgili verdiği sözleri yerine getirmesi” talebiyle sabah Ercan Havaalanı önünde eylem yapan CAS çalışanları, öğle saatlerinde Başbakanlık önüne geldi.

Eylem yaklaşık iki saat sürdü ve olaysız şekilde sonlandırıldı. Başbakanla defalarca görüştüklerini söyleyen CAS çalışanları yeni bir görüşme talebinde bulunmayacaklarını belirtti. Bir grup çalışan ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gidip Bakan Tolga Atakan’dan son gelişmelerle ilgili bilgi aldığını aktardı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Ersin Tatar ve Olgun Amcaoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakanlık önüne gelerek CAS çalışanlarına destek belirtti.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, hükümeti “iktidarda olduklarını farkında değiller, çalışanlara saygıları yok” diyerek eleştirdi.

KTHY ve Eti çalışanlarına işaret eden Töre, “CAS çalışanları da mağdur edilmemeli. ‘Bakacağız, yapacağız’ demek başka, çözüm üretmek başka bir şey. Ya bu soruna çözüm üretsinler ya hükümetten gitsinler” şeklinde konuştu.

ARIKLI

Başbakan Tufan Erhürman ile bu konuyu bugün görüştüklerini belirten YDP Genel Başkanı Arıklı da, “Bu arkadaşları sokakta bırakamayız, onlara sahip çıkmalıyız” dedi.

Sorunların yasal zeminde çözülmesi gerektiğine işaret eden Arıklı, “Yasal düzenleme gerekiyorsa yapalım. Hatta Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılsın, gereği yapılsın. CAS çalışanlarının mağduriyetini gidermek devletin öncelikli görevleri arasında” dedi.

Erhan Arıklı, çalışanlara, “Bu sorun çözülene kadar birlik ve beraberliğinizi koruyun, hakkınızı aramaya devam edin ancak şiddete başvurmayın” diyerek seslendi.

TATAR

“Bu kadar insanın böyle muamele görmesi kabul edilemez” diyen UBP milletvekili Tatar, “Hükümet bir bütün olarak ortaya net bir görüş koymalı” şeklinde konuştu.

Ülkeye yılda 4 milyona yakın yolcu geldiğini de söyleyen Tatar, yer hizmetlerinin önemli olduğunu belirtti, “Kurallar gereği Ercan’da hizmet veren birden fazla şirket olmalı. Bir sıkıntı olduğunu biliyoruz ama mutlaka çözüm yolu vardır, bulunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU

CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’da çalışan personele verdiği çalışma kartlarının bugün öğle itibarıyla iptal edileceğine dair bilgi aldıklarını, çalışanların artık Ercan’a giremeyeceğini söyledi.

CAS çalışanlarının sorun çözülünceye kadar geçici olarak kamuda ihtiyaç duyulan noktalarda istihdam edilmesini talep eden Çavuşoğlu, “CAS çalışanı olup devlette çalışan ve maaşını bizden alan bir arkadaşımız var. Mademki bunun örneği var, sorun çözülene kadar bu insanlar geçici olarak devlete istihdam edilsin. Sorun çözüldükten sonra zaten görevlerine dönerler. Yapılması gereken yasal düzenlemedir, ‘CAS özelleştirme kapsamındadır’ diye bir cümle eklemedir” dedi.

Çavuşoğlu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘bizim konuya karışma yetkimiz yok’ diyor ama hizmet verdiğimiz şirketleri elimizden alıyorlar. Bu şirketi, satmaya, devretmeye, hibe etmeye hazırdırlar” görüşünü dile getirdi.

Fikret Çavuşoğlu, CAS konusundaki mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Eylemlerimiz sürecek” dedi.

