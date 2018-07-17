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CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!

Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, Bakanlar Kurulu toplantısından şirketin akıbetiyle ilgili çıkacak kararı beklemek için Başbakanlık önünde toplandı.

CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!

Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, Bakanlar Kurulu toplantısından şirketin akıbetiyle ilgili çıkacak kararı beklemek için Başbakanlık önünde toplandı.

17 Temmuz 2018 Salı 11:21
CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!

 Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, Bakanlar Kurulu toplantısından şirketin akıbetiyle ilgili çıkacak kararı beklemek için Başbakanlık önünde toplandı.


CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz basına yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘CAS’ın özel bir şirkete satılacağı, çalışanlarının işten çıkarılacağı ve 3-4 ay sonra tekrardan istihdam edileceği’ yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Öznergiz, daha sonra Başbakan’ın ‘CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na (İnkişaf Sandığı) aktarılması için istida dosyalandığı’ yönünde bilgi verdiğini savundu.

Erkut Öznergiz, bahse konu hisselerin 2010’da 3,5 milyon TL karşılığında Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na satıldığını ancak hisselerin devir işlemleri yapılmadığından kayyumda olduğunu ve kayyumdaki hisselerin de fona aktarılması için Başbakan tarafından istida dosyalandığını anlattı.

Taleplerinin ilk adım olarak bahse konu hisselerin devlete aktarılması olduğunu kaydeden Öznergiz, konunun Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesini beklediklerini ve çıkacak karar doğrultusunda da atacakları adımı belirleyeceklerini ifade etti.

Bir grup CAS çalışanı, 9 Temmuz’da bahse konu hisselerin İnkişaf Sandığı’na aktarılması için adım atılmamasını protesto için Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatmış ve Başbakan’ın açıklaması üzerine de eylem kaldırılmıştı.


 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 14:50
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