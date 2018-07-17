CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!

Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, Bakanlar Kurulu toplantısından şirketin akıbetiyle ilgili çıkacak kararı beklemek için Başbakanlık önünde toplandı.
Erkut Öznergiz, bahse konu hisselerin 2010’da 3,5 milyon TL karşılığında Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na satıldığını ancak hisselerin devir işlemleri yapılmadığından kayyumda olduğunu ve kayyumdaki hisselerin de fona aktarılması için Başbakan tarafından istida dosyalandığını anlattı.
Taleplerinin ilk adım olarak bahse konu hisselerin devlete aktarılması olduğunu kaydeden Öznergiz, konunun Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesini beklediklerini ve çıkacak karar doğrultusunda da atacakları adımı belirleyeceklerini ifade etti.
Bir grup CAS çalışanı, 9 Temmuz’da bahse konu hisselerin İnkişaf Sandığı’na aktarılması için adım atılmamasını protesto için Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatmış ve Başbakan’ın açıklaması üzerine de eylem kaldırılmıştı.