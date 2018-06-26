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Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Eylem Yapıyor...

Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem başlattı.

Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Eylem Yapıyor...

Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem başlattı.

26 Haziran 2018 Salı 09:12
Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Eylem Yapıyor...

 Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem başlattı.

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Yer hizmeti veren iki şirketten biri olan ve 130 civarında çalışanı bulunan CAS'ın, hizmet verdiği hava yolu şirketi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmaya gideceği açıklanmıştı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçen hafta Meclis’te yaptığı konuşmada, CAS’ın şu anda hiçbir müşterisi bulunmadığını, 130 çalışanı olan şirketi ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunlar arasında personelin devlette istihdamının asla olmayacağını, KTHY’de yapılan yanlışın tekrarlanmayacağını söylemişti.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 12:51
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