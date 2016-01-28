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Çarpa Çarpa Gitti

Çarpa Çarpa Gitti

28 Ocak 2016 Perşembe 14:56
Çarpa Çarpa Gitti
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ÇARPA ÇARPA GİTTİ

Alkol tesiri altındaki sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizliği pahalıya mal oldu.

Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkol tesiri altındaki sürücü dehşet saçlı. Sürücü Serkan Karadağ, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, ağaca çarptı ve yerinden söktü. Çarpmanın etkisine rağmen yoluna devam eden araç bir tabelaya çarpıp, takla attı ve tavanı üzerinde durdu.

Sürücü Karadağ’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te müşahede altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, dün sabah saat 04.50’de meydana geldi.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, 131 promil alkol tesiri altında olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Serkan Karadağ, yönetimindeki FT 010 plakalı aracıyla aşırı sürat ve dikkatsizligi sonucu yoldan çıktı. Yol dışındaki çiçeklik içerisinde bulunan ağaca çarpan araç, çarpmadan sonra yoluna devam etti ve banket dışında bulunan tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü.

Kıbrıs

 
Son Güncelleme: 28.01.2016 16:58
Anahtar Kelimeler:
Serkan KaradağKazaGirne Karaoğlanoğlu
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