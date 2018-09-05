Carmına Burana, Salamis Antik Tiyatro’daydı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Carl Orff’un Carmina Burana adlı eseri seslendirildi.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, TC Devlet Çoksesli Korosu; Carmina Burana’yı seslendirdi. Şef Ali Hoca ve Koro Şefi Burak Onur Erdem’in yönetiminde dev orkestrada Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Tenor Caner Akın ve Bariton Arda Aktar da yer aldı.



Festival kapsamında bu akşam Othello Kalesi’nde Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi, 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alıyor.



Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00.



(SEL) FOTOĞRAFLI



