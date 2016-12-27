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27 Aralık 2016 Salı 06:55

Çaresizlikten İntihar Girişimi!

Çaresizlikten İntihar Girişimi!
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Çaresizlikten intihar girişimi!
Eşi kanser hastalığıyla mücadele eden ve geçmişte tam 18 kez intihar girişiminde bulunan Mehmet Heyder, dün 19. girişimi Girne’de yaptı


Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı nedenlerle intihar girişimde bulunduğu öğrenilen 29 yaşındaki Mehmet Heyder, dün de Girne’nin Doğanköy yolu üzerinde bulunan bir mağazanın çatısına çıkarak hayatının 19. intihar girişimini gerçekleştirdi. Eşinin ve kızının yakalandığı hastalıklardan kurtulabilmeleri için bu yolu sürekli deneyen Heyder’in, tedavi için para toplamaya çalıştığı ve bu yolu seçtiği ifade edildi. 29 yaşındaki Mehmet Heyder’in 2008 yılında vatani görevini yaptığı Tunceli’de bir çatışmaya girdiği ve bu çatışmada yaralanarak Gazi olduğu belirtildi. Herhangi bir iş yerinde çalışamayan Heyder’in aksilikler de peşini bırakmadı.

Önce annesini kaybetti

Daha önce 18 kez intihar girişiminde bulunup eşi ve kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Heyder, ilk olarak 8 yıl önce annesini kaybetti. Askerlik görevinin bitmesine sayılı günler kala kanser hastalığıyla mücadele eden annesini kaybeden Mehmet Heyder, büyük bir acı yaşadı. Kanser hastalığı yüzünden annesini kaybeden Heyder’i, eşinin de aynı hastalığa yakalanmış olması derinden sarstı. Ancak Heyder’in yaşadığı sorunlar bununla da sınırlı kalmadı, kızı da rahatsızlandı. Kızının ne tür bir rahatsızlığa yakalandığı belirtilmeyen Heyder’in, herhangi bir yerde çalışmıyor oluşu kendisini intihar girişimlerine sürükledi.

Daha geçtiğimiz ay Edirne’de tekrarladı

Çalışamadığı için intihar girişimlerinde bulunan ve bu sayede para toplayıp eşiyle kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Mehmet Heyder’in 30 Kasım’da Türkiye’nin Edirne ilinde bulunduğu sırada intihar etmeye niyetlendiği ancak vazgeçtiği öğrenildi. Eşi ve kızının mücadele ettiği amansız hastalıkların masraflarını karşılamak için geçmişte 18 kez intihar etme teşebbüsünde bulunan Heyder’in Türkiye’nin Adana ve Uşak illerinde de bunu tekrarladığı kaydedildi.

Son deneme Girne’de

Yaşadığı acılara bir türlü çare bulamayan Mehmet Heyder, Türkiye’nin çeşitli illerinde denediği intihar etme girişimini dün akşam da Girne’de bir mağazanın damına çıkarak gerçekleştirdi. Mağazanın en üst katına çıkıp yaşamına son vereceğini iddia eden Heyder’i gören Girne sakinleri, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Heyder’i intihar etmekten vazgeçirdi ve Heyder’in 19. intihar girişimi de son buldu.

Diyalog


 
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