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02 Ekim 2017 Pazartesi 15:00

CAPITALBANK’TAN GİRNE’YE BİR YATIRIM DAHA

CAPITALBANK'TAN GİRNE'YE BİR YATIRIM DAHA
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 CAPITALBANK’TAN GİRNE’YE BİR YATIRIM DAHA


Geçtiğimiz günlerde 17’inci şubesini Akdoğan’da faaliyete geçiren CapitalBank, 2 Ekim Pazartesi  günü Girne Bölgesi’ndeki 5’inci Şubesini hizmete açarak toplam şube sayısını 18’e çıkardı.

 

CapitalBank Karakum Şubesi’nin hizmete girişiyle ilgili bir açıklama yapan CapitalBank Genel Müdürü Mehmet Akaçalı, “Karakum Şubemiz, CapitalBank başarı öyküsünün yeni bir halkası olacaktır...” dedi. CapitalBank’ın toplam aktifiyle KKTC’de yerli sermayeli özel bankalar arasında istikrarlı büyümesiyle dikkat çektiğini vurgulayan Akaçalı, bankacılık anlayışlarıyla CapitalBank müşterilerinin finansal yaşamlarına katma değer sağlayacaklarına inançlarının sonsuz olduğunu belirtti.

 

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Karakum Şubesi’nin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise; CapitalBank olarak, Girne Halkına daha çok hizmet noktasından ulaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Tekin Arhun, Karakum Şubesiyle bölge halkına yenilikçi ve öncelikli bir bankacılık hizmeti sunmakta kararlı olduklarını ifade ederek, Karakum Şubesi’nin bölge halkına hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

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