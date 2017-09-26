Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2017 Salı 16:58

CAPITALBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEKİN ARHUN DEDE OLDU

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

CAPITALBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEKİN ARHUN DEDE OLDU
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
CAPITALBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEKİN ARHUN DEDE OLDU

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tekin Arhun’un kızı Açelya ve damadı Metin Güneralp çifti bu gün sabah saatlerinde Kolan British Hospital’de gerçekleşen doğum sonrası Tüjen adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu. İlk kez dede olmanın sevinci yüzüne yansıyan Arhun, kızı Açelya Güneralp’ın hamileliğini takip eden doktor Mürüde Dağdelen’e ve doğumda emeği geçen tüm hastahane ekibine teşekkür etti. Kızı Açelya’nın kendilerine benzersiz bir mutluluk yaşattığını ifade eden Arhun, kızı ve damadına kendisini dede, çok sevdiği eşi Tüjen Arhun’u anneanne ve güzel kızları Asenya Arhun’u da teyze yaptıkları için ayrıca teşekkür etti.

Tekin Arhun’un küçük kızı Asenya Arhun, doğum haberini kendi sosyal medya hesabından “Bebegimiz, kuzucugumuz, Tüjen’imiz geldi... Teyze Oldum” ifadeleriyle duyurdu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Ekim 2017 Pazar Gündemi 1 Ekim 2017 Pazar Gündemi
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 Tl Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

1 Ekim 2017 Pazar Gündemi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı”nın başlaması dolayısıyla Girne’de...

Haberi Oku