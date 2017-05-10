Canser Charıty Trust Girne Akçiçek Hastanesi’ne Cihaz Bağışında Bulundu

Cancer Charity Trust, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kameralı laparaskopi sistemi, shaver ve açık ameliyatlar için görüntüleme cihazı bağışladı.

Girne, 10 Mayıs 17 (.): Cancer Charity Trust, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kameralı laparaskopi sistemi, shaver ve açık ameliyatlar için görüntüleme cihazı bağışladı.

Cancer Charity Trust Başkanı Wendy Anderson cihazları düzenlenen törenle Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Beyoğlu’na teslim etti.

Genel cerrahi, ortopedi ve üroloji servislerinde kullanılacak cihazlar yaklaşık 80 bin Euro tutarında.

Törende Genel Cerrah Karal Çağman, Ortopedist Hüseyin Kalgay ve Ürolog Nejmi Bayraktar tarafından cihazların kullanımı hakkında bilgiler verildi.

BEYOĞLU “ONLAR OLMASA SAĞLIK OCAĞI STATÜSÜNDE OLURDUK”

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Beyoğlu yaptığı konuşmada, Cancer Charity Trust’ın hastaneye yapmakta olduğu katkılardan övgüyle bahsederek, hastanenin sahip olduğu aletlerin büyük bir kısmının yardımsever sivil toplum örgütü tarafından bağışlandığını vurguladı.

“Cancer Charity Trust olmasa herhalde bir Sağlık Ocağı statüsünde olurduk” diyen Beyoğlu, örgüte anlamlı bağışları için Girne halkı ve hastane çalışanları adına teşekkürlerini sundu.

Bağışlanan cihazların hastanede bulunmayan kaliteli cihazlar olduğunu ifade eden Beyoğlu, alınan aletlerin hastanenin hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.

HASMAN

Cancer Charity Trsut eski Başkanı Angela Hasman ise gönüllü olarak çalışan örgüt üyelerinin Girne Akçiçek Hastanesi’ne yaptığı bağıştan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aletlerin düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirlerle alındığını kaydeden Hasman, hastaneye katkı yapmaya ilerde de devam edeceklerini söyledi.

(UG/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber-Fotoğraf: Uğur İrtem