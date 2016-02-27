Cansel'in Ardından Aynı Lisede İkinci İntihar

Kayseri’de Cansel B. ile aynı lisede okuyan bir genç, oturdukları apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.





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Kayseri’de öğretmen Bayram Ö.’nün cinsel saldırısına uğradığı için yaşamına son verdiği belirtilen Cansel B’yle aynı lisede okuyan Egemen F. intihar etti.



Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki genç, bulundukları apartmanın 9. katından aşağıya atladı.



İç kanama geçiren Egemen F., sağlık görevlilerinin tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Liseli gencin cesedi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İntihar eden Egemen F.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.





Son Güncelleme: 27.02.2016 19:28