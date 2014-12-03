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Canını Seven Bu Bitkiye Dikkat etsin!

Sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen

Canını Seven Bu Bitkiye Dikkat etsin!

Sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen

03 Aralık 2014 Çarşamba 14:43
Canını Seven Bu Bitkiye Dikkat etsin!
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Sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen "acı kavun" bitkisinin, sanıldığının aksine bünyede kalıcı hasar bırakabileceği, ölüme bile neden olabileceği bildirildi.Bitkinin 2 gramı alerjik reaksiyonlara bağlı ani nefes durması  nedeniyle öldürücü etkiye sahip.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acı kavun"  bitkisinin Anadolu'da ''Cırtlak'', ''Cırt atan'',  ''Ebu Cehil karpuzu'' gibi  isimlerle de anıldığını kaydetti.Bitkinin sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini duyduğunu  ifade eden Akınerdem, "Yararlı bir bitki olsaydı Anadolu insanı bu bitkiye eşek  hıyarı veya Ebu Cehil karpuzu demezdi. Kullananları gördüm. 'Acı kavun kullandım  memnun kaldım, memnun olmadım' diyen de var, 'kullandım neredeyse ölüyordum diyen  de' var" ifadesini kullandı.
 
Meyvesi olgunlaştığında içindeki basınç 6 bara ulaşarak tohumlarını  saatte 36 kilometre hızla fırlatan acı kavunun gözleri kör edebileceğine dikkati  çeken Akınerdem, şunları söyledi:
"Aşırı kullanımının özellikle alerjik bünyelere verdiği zararı  duyuyoruz. Acı kavun bitkisinin kullanımda dikkatli olunması gerekir. Rastgele  yüze, göze, ağza sürerek veya ilaç gibi içilerek kesinlikle kullanılmamalıdır.  Bitkinin kullanımından kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. İnsanlar zayıf düşebilir,  zehirlenmeler yaşanabilir, bünyede bir takım kalıcı etki bırakabilir. Doğacak  bebeklere çok ciddi zarar verebilir."
 "Hiç kimse bunu dikemez veya yetiştiremez"
 
Bitkinin kendiliğinden büyüdüğünü vurgulayan Akınerdem, "Hiç kimse  bunu dikemez veya yetiştiremez. Üretim alanlarının dışında, yıkılmış virane  yerlerde bol miktarlarda bulabilirsiniz. Bu bitkinin taze meyvesi sıkıldığında,  bitkinin tohumlarını da içeren mukus benzeri bir salgı fışkırtır. Olgunlaştıktan  sonra patlayarak tohumları etrafa saçılıyor ve kendiliğinden yeniden hayat  buluyor. Bu özelliği nedeniyle, İngilizce'de 'squirting cucumber' (fışkırtan  hıyar) olarak anılır. Kimse bu bitkiyi ticari olarak yetiştirmez" diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.12.2014 14:46
Anahtar Kelimeler:
Http://www.kibrismanset.com/ölmeAcı KavunBasur
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