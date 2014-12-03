Canını Seven Bu Bitkiye Dikkat etsin!

Sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen "acı kavun" bitkisinin, sanıldığının aksine bünyede kalıcı hasar bırakabileceği, ölüme bile neden olabileceği bildirildi. Bitkinin 2 gramı alerjik reaksiyonlara bağlı ani nefes durması nedeniyle öldürücü etkiye sahip.

Bitkinin sinüzit ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini duyduğunu ifade eden Akınerdem, "Yararlı bir bitki olsaydı Anadolu insanı bu bitkiye eşek hıyarı veya Ebu Cehil karpuzu demezdi. Kullananları gördüm. 'Acı kavun kullandım memnun kaldım, memnun olmadım' diyen de var, 'kullandım neredeyse ölüyordum diyen de' var" ifadesini kullandı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acı kavun" bitkisinin Anadolu 'da ''Cırtlak'', ''Cırt atan'', ''Ebu Cehil karpuzu'' gibi isimlerle de anıldığını kaydetti.



Meyvesi olgunlaştığında içindeki basınç 6 bara ulaşarak tohumlarını saatte 36 kilometre hızla fırlatan acı kavunun gözleri kör edebileceğine dikkati çeken Akınerdem, şunları söyledi:

"Aşırı kullanımının özellikle alerjik bünyelere verdiği zararı duyuyoruz. Acı kavun bitkisinin kullanımda dikkatli olunması gerekir. Rastgele yüze, göze, ağza sürerek veya ilaç gibi içilerek kesinlikle kullanılmamalıdır. Bitkinin kullanımından kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. İnsanlar zayıf düşebilir, zehirlenmeler yaşanabilir, bünyede bir takım kalıcı etki bırakabilir. Doğacak bebeklere çok ciddi zarar verebilir."

"Hiç kimse bunu dikemez veya yetiştiremez"