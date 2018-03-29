Caner Toygar'dan kötü haber

Toygar sosyal medya hesabından “Canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir” dedi.

Esra Erol’un eşi Ali Özbir de “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” ifadelerine yer verdi.

İşte Caner Toygar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

CANER TOYGAR KİMDİR?

1 Ocak 1980'de Adana'da doğan Caner Toygar, Türkiye'ye adını bir izdivaç programı olan Gelinim Olur Musun? ile duyurdu. Bu programda Tülin Koca isimli yarışmacıyla fırtınalı bir ilişki yaşayan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Toygar, yarışma sonrası çeşitli programlara katıldı.

Konuk olarak yer aldığı bir gündüz programına telefonla bağlanan Tülin Koca ile canlı yayında tartışıp kafasında bardak kıran Caner Toygar, bir kez daha gündem oldu. İlerleyen yıllarda müziğe yönelen ve "Naber Fıstık" adında bir albüm çıkaran Toygar, daha sonra oyunculuk da yaptı. Her iki alanda da başarıya ulaşamayan Caner Toygar, geçtiğimiz yıllarda bir izdivaç programında daha ortaya çıktı. Bu programda tanıştığı Berke Kentli isimli bir yarışmacıyla dünya evine girdi.

Oyunculuk ve şarkıcılık maceralarından sonra bir köfteci dükkanı açan ancak bu alanda da başarılı olamayan Caner Toygar, son olarak evlendirme konseptli bir arkadaşlık sityesi kurmuştu.