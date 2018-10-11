Candan Ve Saner Strazburg'da AKPA Toplantılarına Katıldı

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER ASAMBLESİ GENEL KURULU SONBAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMALARI STRAZBURG’DA BAŞLADI



GENEL KURUL’A CTP MİLLETVEKİLİ CANDAN VE UBP MİLLETVEKİLİ SANER KATILDI



Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Sonbahar dönemi çalışmaları Strazburg’da başladı. Genel Kurul’a KKTC’den CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner katıldı.



Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner'den oluşan AKPA heyeti, Genel Kurul'un yanısıra komite toplantılarına da katılıyor.



KKTC Strazburg Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, AKPA Genel Kurulu'nda görüşülen Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi raporu hakkında söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan bu çerçevede bir konuşma gerçekleştirdi.



Candan konuşmasında, raporun Kıbrıs'a dair bölümleri yanında, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin görüşlerini 47 Avrupa ülkesinden gelen milletvekilleriyle paylaştı.



Kıbrıs adasındaki mevcut statükonun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Candan, Kıbrıslı Türklerin bu durumu değiştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.



Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini Annan Planı'na ‘evet’ diyerek ispat ettiğini vurgulayan Candan, geçen yıl Crans Montana'da düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nda da bunun herkes tarafından bir kez daha görüldüğünü ifade etti.



Müzakerelerin artık sonuç alıcı bir formatta devam etmesi gerektiğinin altını çizen Candan, Guterres çerçevesinin bu imkanı sunduğunu dikkate getirdi. Son günlerde Kıbrıs Rum tarafınca gündeme getirilen tartışmalara da değinen Candan, bunların yeniden zamana oynama ve çözüm sürecini belirsizliğe itme tehlikesi taşıdığını, uluslararası toplumun buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.