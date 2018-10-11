banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94789
ALTIN
232.869
DOLAR
5.9992
STERLİN
7.9198
EURO
6.9409
Araçdan hırsızlık
ARAÇDAN HIRSIZLIK
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cinayet zanlısı aranıyor!
CİNAYET ZANLISI ARANIYOR!
banner282
Flaş Haber
Cinayet zanlısı aranıyor!
Kapat

Candan Ve Saner Strazburg'da AKPA Toplantılarına Katıldı

Candan Ve Saner Strazburg'da AKPA Toplantılarına Katıldı

11 Ekim 2018 Perşembe 11:29
Candan Ve Saner Strazburg'da AKPA Toplantılarına Katıldı

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER ASAMBLESİ GENEL KURULU SONBAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMALARI STRAZBURG’DA BAŞLADI


GENEL KURUL’A CTP MİLLETVEKİLİ CANDAN VE  UBP MİLLETVEKİLİ SANER KATILDI


Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Sonbahar dönemi çalışmaları Strazburg’da başladı. Genel Kurul’a KKTC’den CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve  UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner katıldı.


Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve  UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner'den oluşan AKPA heyeti, Genel Kurul'un yanısıra komite toplantılarına da katılıyor. 


KKTC Strazburg Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, AKPA Genel Kurulu'nda görüşülen Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi raporu hakkında söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan bu çerçevede bir konuşma gerçekleştirdi. 


Candan konuşmasında, raporun Kıbrıs'a dair bölümleri yanında, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin görüşlerini 47 Avrupa ülkesinden gelen milletvekilleriyle paylaştı. 


Kıbrıs adasındaki mevcut statükonun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Candan, Kıbrıslı Türklerin bu durumu değiştirmeye kararlı olduğunu ifade etti. 


Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini Annan Planı'na ‘evet’ diyerek ispat ettiğini vurgulayan Candan, geçen yıl Crans  Montana'da düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nda da bunun herkes tarafından bir kez daha görüldüğünü ifade etti. 


Müzakerelerin artık sonuç alıcı bir formatta devam etmesi gerektiğinin altını çizen Candan, Guterres çerçevesinin bu imkanı sunduğunu dikkate getirdi. Son günlerde Kıbrıs Rum tarafınca gündeme getirilen tartışmalara da değinen Candan, bunların yeniden zamana oynama ve çözüm sürecini belirsizliğe itme tehlikesi taşıdığını, uluslararası toplumun buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 11.10.2018 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Sertifikası İle İthal Edilen Patateslerde Mantari Hastalık Bulundu
Sağlık Sertifikası İle İthal Edilen Patateslerde Mantari Hastalık Bulundu
Gıda Mühendisleri Odası Tarım Bakanı Şahali’yi Ziyaret Etti
Gıda Mühendisleri Odası Tarım Bakanı Şahali’yi Ziyaret Etti
Maliye Bakanı Denktaş Türk Dünyası Kadın Platformu’nu Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş Türk Dünyası Kadın Platformu’nu Kabul Etti
Halkın Partisi Çatalköy Ve Arapköy’ü Ziyaret Etti
Halkın Partisi Çatalköy Ve Arapköy’ü Ziyaret Etti
Atun, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Atun, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Erhürman: “Müteahhitlere Ödemeler Başladı”
Erhürman: “Müteahhitlere Ödemeler Başladı”
Doğancı’da 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Doğancı’da 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Tüketiciler Derneği, “Kanserojen Riski Yüksek Ürünlerde İşbirliği Yapılmaması Endişe Verici”
Tüketiciler Derneği, “Kanserojen Riski Yüksek Ürünlerde İşbirliği Yapılmaması Endişe Verici”
Müteahhitler Yarın Araçlı Eylem Yapacak
Müteahhitler Yarın Araçlı Eylem Yapacak
6 İlçe Başkanı’ndan Tatar'a Ortak Cevap: “Tüzük, Genel Başkan Veya Genel Sekreterin Konuşma Yapacağını Net İfade Ediyor”
6 İlçe Başkanı’ndan Tatar'a Ortak Cevap: “Tüzük, Genel Başkan Veya Genel Sekreterin Konuşma Yapacağını Net İfade Ediyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim