Candan, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Toplantısında Konuşma Yaptı



Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısında Cumhuriyet Meclisi'ni temsil etti.



Yunanistan Parlamentosu'nda dün yer alan toplantının gündemini, yolsuzlukla mücadele, terör kurbanlarının korunması, Mısır'daki siyasi dönüşüm, Suriye'deki son durum, Gazze'deki son durum ve Yunanistan'ı ilgilendiren boyutlarıyla mülteci sorunu ve Türkiye ile bu konuda yürütülen işbirliği konuları oluşturdu.



Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya AKPA Başkanı, Yunanistan Meclis Başkanı, Yunan Göç Politikası Bakanı ile Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı da katıldı.



CANDAN



Toplantı sırasında söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan Yunanistan'ın ilgili bakanlarına Yunanistan'ın Kıbrıs politikasının ne olduğunu sorarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın geçtiğimiz günlerde Guterres çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlanması için çağrı yaptığını, Rum tarafından buna ilişkin net bir yanıt gelmediğini ifade etti. Yunanistan'dan da bu konuda bir açıklama yapmadığını vurgulayan Candan, ilgili bakandan Yunanistan'ın tavrının ne olduğunu açıklamasını istedi.





KATROUGALOSYunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgos Katrougalos, Yunanistan'ın BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülmekte olan Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını desteklediğini belirterek, kendilerini ilgilendiren hususun “güvenlik ve garantiler” olduğunu vurguladı ve diğer başlıkların Kıbrıs'taki taraflar arasında çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.VİTSASArmağan Candan'ın Türkiye ile AB arasında mültecilere ilişkin olarak varılan mutabakatın sonuçlarının ne olduğuna ilişkin sorusu üzerine ise, Yunanistan Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas, bu mutabakat sayesinde kaçak mülteci sayısında bir düşüş yaşandığını, Türkiye ile bazı konularda ikili anlaşmazlıklar olmasına rağmen bu konuda karşılıklı iyi niyetle başarılı bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.CTP Milletvekili Armağan Candan toplantıdan sonra diğer ülke heyetlerinin milletvekilleri ile birlikte Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı ve Milletvekili Dora Bakoyanni'nin rezidansında düzenlenen davete katıldı.