Canbay tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Roks Otel’in inşaatında saha sorumlusu olarak çalışan Kerem Canbay hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 1 Kasım tarihinde Girne’de otelin inşaatından saha sorumlusu olarak çalışan zanlının 2 bin TL değerinde duvar kâğıdı çaldığını ve şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, söz konusu duvar kâğıdı topunun inşaatta çalışan bir işçinin arabasında bulunduğunu ifade ederek, bunu fark eden depo sorumlusunun işyeri sahibine haber verdiğini belirtti. Polis, aracında duvar kâğıdı bulunan işçinin Kerem Canbay’ın talimatı ile aldığını ve onun evine götürmesi yönünde direktif aldığını söylediğini açıkladı. Bu yönde üç tanık ifadesi bulunduğunu kaydeden polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, 1 buçuk yıldır söz konusu otelde mühendis olarak çalışmasına rağmen çalışma izninin çıkarılmadığını ve sürekli ülkeye giriş çıkış yaparak yasal statüsünü koruduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kesin bir dille reddetti ve “Söz konusu işçi sürekli benden evini düzenlemek için duvar kağıdı istiyordu. Bende veremeyeceğimi, inşaattaki malların sayılı olduğunu söyledim. Ancak benim olmadığım bir zamanda alıp aracına koymuş” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına ve bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalmasına emir verdi.