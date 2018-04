Canavar baba! Bebeğini çatıdan attı

Gecekondu yıkımına direnen baba, polis müdahale edince bebeğini çatıdan attı

Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı. Aşağıdaki polislerin havada yakaladığı bebeğin sağlık durumu iyi

13 Nisan 2018, Cuma 12:56 Son Güncelleme: 13 Nisan 2018, Cuma 13:08

Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye bağırdı.