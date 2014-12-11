Canaltay’dan İnsan Hakları Günü Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, insan hakları beyannamesinin sunduğu temel özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabileceği günlerin gelmesini diledi.

Canaltay 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm insanların birbirilerine eşit ve hür doğduğunu, 10 Aralık 1948’de kabul edilerek yürürlüğe giren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki haklara sahip olduğunu bildirdi.

Bu beyanname ile herkesin özgür ve çağdaş yaşam sürebilme hakkına sahip olduğunu belirten Canaltay, her ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar savunması gerektiğini kaydetti.

Canaltay, dünyadaki savaşlar, soykırımlar ve zor hayat şartları göz önüne alındığında söz konusu beyannamenin tam anlamıyla uygulanabildiğini söyleyebilmenin imkânsız hale geldiğini belirterek, “Bu üzücü durumların bilincine vararak hepimiz el birliğiyle ülkemizi daha çağdaş seviyelere taşımanın yolunu aramalıyız.” ifadelerini kullandı.

Canaltay mesajında “Eğitim- öğretim seviyesi yüksek toplumlar bizlere çağdaş yaşamın en büyük örneklerini sunmaktadır. Tüm bunların bağlamında hepimizin sahip olduğumuz hakları öğrenerek, insan hakları beyannamesinin bizlere sunduğu temel özgürlüklerini sonuna kadar yaşayabileceğimiz güzel günlerin sizlerin olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.