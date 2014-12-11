Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Canaltay’dan İnsan Hakları Günü Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, insan hakları beyannamesinin sunduğu temel özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabileceği günlerin gelmesini diledi.

Canaltay’dan İnsan Hakları Günü Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, insan hakları beyannamesinin sunduğu temel özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabileceği günlerin gelmesini diledi.

11 Aralık 2014 Perşembe 06:48
Canaltay’dan İnsan Hakları Günü Mesajı…
banner238

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, insan hakları beyannamesinin sunduğu temel özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabileceği günlerin gelmesini diledi.

Canaltay 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm insanların birbirilerine eşit ve hür doğduğunu, 10 Aralık 1948’de kabul edilerek yürürlüğe giren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki haklara sahip olduğunu bildirdi.

Bu beyanname ile herkesin özgür ve çağdaş yaşam sürebilme hakkına sahip olduğunu belirten Canaltay, her ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar savunması gerektiğini kaydetti.

Canaltay, dünyadaki savaşlar, soykırımlar ve zor hayat şartları göz önüne alındığında söz konusu beyannamenin tam anlamıyla uygulanabildiğini söyleyebilmenin imkânsız hale geldiğini belirterek,  “Bu üzücü durumların bilincine vararak hepimiz el birliğiyle ülkemizi daha çağdaş seviyelere taşımanın yolunu aramalıyız.” ifadelerini kullandı.

Canaltay mesajında “Eğitim- öğretim seviyesi yüksek toplumlar bizlere çağdaş yaşamın en büyük örneklerini sunmaktadır. Tüm bunların bağlamında hepimizin sahip olduğumuz hakları öğrenerek, insan hakları beyannamesinin bizlere sunduğu temel özgürlüklerini sonuna kadar yaşayabileceğimiz güzel günlerin sizlerin olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim