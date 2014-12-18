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Canaltay, Yerli Ürün Tercih Edilmesini İstedi

al Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, alışverişlerde yerli ürün tercih edilmesinin hem aile, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Canaltay, Yerli Ürün Tercih Edilmesini İstedi

al Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, alışverişlerde yerli ürün tercih edilmesinin hem aile, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

18 Aralık 2014 Perşembe 16:02
Canaltay, Yerli Ürün Tercih Edilmesini İstedi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay, alışverişlerde yerli ürün tercih edilmesinin hem aile, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Yerli Ürün Haftası dolayısıyla açıklama yapan Canaltay, “Bizlerin birer tüketici olarak yerli üretime vereceği destek, hem tüketime bağlı olarak üretimin artırılması, hem de üretim kalitesinin üst seviyelere çekilmesi için önemlidir. Ülkemizde üretilen yerli üretim malları veya eşyaları tercih ederek bizler de bu döngünün bir halkası olmalıyız. Yerli üretimimize sahip çıkarak ülke ekonomisine katkı koymalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Resmiye CanaltayAlışverişlerde Yerli ürün Tercih Edilmesinin Hem AileHem ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacağına Vurgu Yaptı.
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