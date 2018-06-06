Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti

Can Yuva Infant School'dan hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinlik daha. Çocuklarımızın kendine özgüveni gelişsin, deneyip yapmayı öğrensin ,yaşayarak öğrensin, sloganıyla Sanatçı Ayhatun Ateşin'e ait ALASHIA INN Atölyesinde Çalışmalar Yapıldı.

Can Yuva Infant School'da eğitim gören 3 - 4 - 5 yaş grubu öğrenciler dün öğretmenleri nezaretinde eğlenceli bir minibüs seyahatiyle Sanatçı Ayhatun Ateşin'e ait ALASHIA INN Atölyesini ziyaret ederek, orada sanatçı Ayhatun Ateşin ve ekibiyle çeşitli aktivitelre katılarak hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdiler.

ALASHIA INN Atölyesinde Ayhatun Ateşin'den baskı boya teknikleri ile seramik yapım tekniklerini önce görüp sonra uygulayan çocuklar, kendi yanlarında götürdükleri tişörtlerine çeşitli figür baskıları yaparak hatıra olarak aldılar.