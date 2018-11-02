Çamlıbel’de Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde çarşamba günü zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim düzenleyecek.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, saat 15.00’de Mustafa Hançerli’nin zeytin arazileri gezilecek, 19.00’da Çamlıbel Kültür Merkezi’nde üreticilere zeytin yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılarla ilgili bilgi verilecek.



(ID/FEZ)





