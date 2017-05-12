Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

Çamlıbel’de Bulunan Agıos Panteleımonas Manastırı Koruma Çalışmalarının İlk Etabı Tamamlandı

Çamlıbel’de bulunan Agios Panteleimonas Manastırı için başlatılan koruma çalışmalarının ilk etabının tamamlanması dolayısıyla 18 Mayıs Perşembe günü seremoni düzenlenecek.

Çamlıbel'de Bulunan Agıos Panteleımonas Manastırı Koruma Çalışmalarının İlk Etabı Tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PERŞEMBE GÜNÜ İLK ETABIN TAMAMLANMASI DOLAYISIYLA SEREMONİ DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Çamlıbel’de bulunan Agios Panteleimonas Manastırı için başlatılan koruma çalışmalarının ilk etabının tamamlanması dolayısıyla 18 Mayıs Perşembe günü seremoni düzenlenecek.

Manastır’ın bahçesinde 16.00’da başlayacak seremonide restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verilecek.

Halka açık olacak seremonide Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve  BM Gelişim Programı Gelecek İçin Ortaklık Projesi temsilcileri hazır bulunacak.

ULAŞIM SAĞLANACAK

Seremoniye katılmak isteyenler için Lefkoşa’dan 15.00’de hareketle ulaşım da sağlanacak. Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenlerin [email protected] adresine elektronik postayla başvurabilecek.

TOPLAM MALİYET 870 BİN EURO

Konuyla ilgili UNDP’den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2015’te başlayan birinci etap çalışmaları Kasım 2016’da tamamlandı.

Projenin toplam maliyeti olan yaklaşık 870 bin Euro Leventis Vakfı’nın da katkılarıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

(DOĞ/GUR)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bkp’den Hükümete “üreticilerin İflasına Yol Açma” Eleştirisi Bkp’den Hükümete “üreticilerin İflasına Yol...
Ktams, Hemşireler Günü Nedeniyle Panel Düzenledi Ktams, Hemşireler Günü Nedeniyle Panel Düzenledi
Eczanelerin Yaz Mesaisi Pazartesi Başlayacak Eczanelerin Yaz Mesaisi Pazartesi Başlayacak
23. Daü Bahar Festivali 17-20 Mayıs’ta 23. Daü Bahar Festivali 17-20 Mayıs’ta
Daü Çalışanlarının Tek Sendika Altında Birleşmesi İçin Çalışma Başlatıldı Daü Çalışanlarının Tek Sendika Altında Birleşmesi...
Özgürgün: “bir Yıl İçinde İyi Yol Aldık” Özgürgün: “bir Yıl İçinde İyi Yol Aldık”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Bkp’den Hükümete “üreticilerin İflasına...
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete, üreticilerin iflasına yol açma...

Haberi Oku