Çamlıbel’de Bulunan Agıos Panteleımonas Manastırı Koruma Çalışmalarının İlk Etabı Tamamlandı

Çamlıbel’de bulunan Agios Panteleimonas Manastırı için başlatılan koruma çalışmalarının ilk etabının tamamlanması dolayısıyla 18 Mayıs Perşembe günü seremoni düzenlenecek.

PERŞEMBE GÜNÜ İLK ETABIN TAMAMLANMASI DOLAYISIYLA SEREMONİ DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Çamlıbel’de bulunan Agios Panteleimonas Manastırı için başlatılan koruma çalışmalarının ilk etabının tamamlanması dolayısıyla 18 Mayıs Perşembe günü seremoni düzenlenecek.

Manastır’ın bahçesinde 16.00’da başlayacak seremonide restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verilecek.

Halka açık olacak seremonide Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve BM Gelişim Programı Gelecek İçin Ortaklık Projesi temsilcileri hazır bulunacak.

ULAŞIM SAĞLANACAK

Seremoniye katılmak isteyenler için Lefkoşa’dan 15.00’de hareketle ulaşım da sağlanacak. Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenlerin [email protected] adresine elektronik postayla başvurabilecek.

TOPLAM MALİYET 870 BİN EURO

Konuyla ilgili UNDP’den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2015’te başlayan birinci etap çalışmaları Kasım 2016’da tamamlandı.

Projenin toplam maliyeti olan yaklaşık 870 bin Euro Leventis Vakfı’nın da katkılarıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

(DOĞ/GUR)