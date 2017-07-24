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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:43

Çamlıbel 6. Domates Festivali 28-30 Temmuz’da Gerçekleşecek

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin (ÇAMSEV)&nbsp; Lapta Belediyesi ile birlikte bu yıl 6.’sını düzenlediği Domates Festivali, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çamlıbel 6. Domates Festivali 28-30 Temmuz'da Gerçekleşecek
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Lefkoşa, 24 Temmuz 17 (.): Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin (ÇAMSEV)  Lapta Belediyesi ile birlikte bu yıl 6.’sını düzenlediği Domates Festivali, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇAMSEV’den yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz, Hisarköy, Geçitköy bölgelerinde yetişen lezzetli domates ürününün tanıtımının yapılacağı festival, Çamlıbel’de Manastır avlusunda yer alacak.

Etkinliklerin yer alacağı festival alanı ise Domates Festivali’nin ardından pazar günleri ‘Eko-Pazar’ yeri olarak hizmet vermeye başlayacak.

Pazar yerinde, yerel ürünler, el ürünleri ve mevsimine göre doğadan otsu bitkilerin satışı yapılacak.

(UG/ÖK) FOTOĞRAFLI

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