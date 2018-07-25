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Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da

Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.

Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da

Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 06:40
Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da

Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden (ÇAM-SEV) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 7’ncisi yapılacak Domates Festivali (Çamlıbel Bucak Panayırı) ÇAM-SEV ile Lapta Belediyesi’nin ortak etkinliği olarak gerçekleştirilecek.

27 Temmuz’da 18.30’da başlayacak etkinlikte dans gösterileri ve müzik dinletileri sunulacak.

Etkinliğin ilk günü Örge Volkan ile Osman Karabulut ve arkadaşları; ikinci günü Grup Frekans,  üçüncü günü grup SOS sahne alacak.

Daha fazla bilgi 05338263745 numaralı telefondan alınabilecek.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 09:52
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