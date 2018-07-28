Çamlıbel 7. Domates Festivali başladı

Çamlıbel’de 7. Domates Festivali dün akşam başladı.

Lapta Belediyesi ile Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (ÇAM-SEV) iş birliğiyle düzenlenen ve yarın tamamlanacak festivalin açılışına 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile bölge halkı katıldı.

Yusuf Akmandor Ekolojik Pazar ve Eko Market Festival Alanı’nda yer alan etkinlik, kurdele kesimi ve stantların gezilmesiyle başladı.

Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival açılış konuşmaları yapıldı.

AKDENİZ

ÇAMSEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz, bölgelerinde yetişen domatesi festivalin ana teması olarak seçtiklerine işaret ederek, festivallerin halk pazarları olduğunu ve bölgesel ürünlerin sergilenmesine olanak sağladığını söyledi.

AKTUĞ

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aktuğ, sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, sadece festivallerde değil bölgede yapılacak diğer işlerde de oluşturacakları halk konseyleri ile sivil toplum örgütleri, dernekler ve tüm vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, festivallerin insanların ekonomik kalkınmasına ve ülke kültürünün tanıtılmasına katkı koyduğuna işarete ederek, bu tür etkinliklerin bölge insanının kaynaşmasına da vesile olduğunu söyledi.

Ataoğlu, ülkedeki kültürün en iyi şekilde tanıtılması ve yerli ürünlerin ülkemizdeki otellerde tüketilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, bu tür etkinliklere desteklerinin tam olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkenin farklı yerlerinde değişik temalarda düzenlenen festivallerin, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve yerel ekonomik katkı anlamında önemli olduğunu belirterek, özellikle tarımsal ürünler konusunda farkındalık yaratıldığını ifade etti.

Şahali, domatesin kalitesi konusunda son günlerde yaşanan tartışmalara da değinerek, üreticilerin geçmişe oranla nitelikli ürün yetiştirme konusunda daha duyarlı olduğunu, devletin de gıda güvenliği konusunda önlem ve denetimleri artırdığını söyledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Çamlıbel’in toprağı, suyu, havası ve tarihi dokusuyla çok özel bir belde olduğunu kaydederek, bölgede yetiştirilen ürünlerin yanısıra tüm yerli ürünlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Töre, tarımda bilimselliğin öne çıkarak üretici ve tüketicinin de korunması gerektiğini ifade etti ve Türkiye’den gelen suyun en erken zamanda tarımsal kullanıma verilip üretimde kalite ve bolluk olmasını diledi.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise ülke genelinde birçok festivalin yapıldığını anımsatarak, bu festivallerin insanları yakınlaştırdığını söyledi.

Eroğlu, festivallerin KKTC halkının devleti ile var olduğunun önemli göstergelerinden olduğunu kaydederek, bu tür festivallerin devamını diledi.

Festivaller sayesinde yerli ürünlerin pazarlandığını da kaydeden Eroğlu, gençlerin bu işlere gönüllü olmasını da çok güzel bulduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından festival, dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti. İlk gecede Örge Volkan ile Osman Karabulut ve arkadaşları konser verdi.

Festivalde bugün Grup Frekans, son gün olan yarın ise Grup SOS sahne alacak.

Festivalde kurulan stantlarda her türlü yerli ürün, yiyecek, içecek, konfeksiyon ürünleri de satışa sunuluyor.

