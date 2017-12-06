CAMİNİN BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRİĞİNİ KESTİLER!

Girne Bölgesinde bulunan Karşıyaka köyü camisinin elektrikleri borcundan dolayı kesildi.

Karşıyaka camisi elektriksiz kaldı. Gazetemize ulaşan bilgilere göre Vakıflar İdaresi tarafından ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilen Karşıyaka Camisinde iki günden beridir elektrik bulunmuyor.

Karşıyaka’da ikamet eden vatandaşlarım tarafından gazetemize verilen bilgilere göre Karşıyaka Camisinde kesilen elektrikler nedeniyle imam geçtiğimiz gece akşam namazını lüks ışığı altında kıldırdı.