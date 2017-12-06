Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:03

CAMİNİN BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRİĞİNİ KESTİLER!

Lüks ışığında namaz!

CAMİNİN BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRİĞİNİ KESTİLER!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Girne Bölgesinde bulunan Karşıyaka köyü camisinin elektrikleri borcundan dolayı kesildi.
Karşıyaka camisi elektriksiz kaldı. Gazetemize ulaşan bilgilere göre Vakıflar İdaresi tarafından ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilen Karşıyaka Camisinde iki günden beridir elektrik bulunmuyor.
Karşıyaka’da ikamet eden vatandaşlarım tarafından gazetemize verilen bilgilere göre Karşıyaka Camisinde kesilen elektrikler nedeniyle imam geçtiğimiz gece akşam namazını lüks ışığı altında kıldırdı.
 
Bu arada gazetemize ulaşan bilgilere göre Bahçeli Köyü Camisinin de borçları nedeniyle elektriklerinin kesildiği öğrenildi. 

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşağı Pirgo’ya Yeni Göçmen Dalgası Aşağı Pirgo’ya Yeni Göçmen Dalgası
Akdağ: Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor Akdağ: Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor
AKINCI: “UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET VE TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE POLİSİN GÖREVİ BÜYÜK” AKINCI: “UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET VE TRAFİK...
AMELİYAT İÇİN '7 SAAT BEKLETİLDİ’ İDDİASI… AMELİYAT İÇİN '7 SAAT BEKLETİLDİ’ İDDİASI…
DÜN EN ÇOK YAĞIŞ BEYLERBEYİ’NDE KAYDEDİLDİ DÜN EN ÇOK YAĞIŞ BEYLERBEYİ’NDE KAYDEDİLDİ
GİRNE BELEDİYESİ’NDEN TAHSİLATLARDA İNDİRİM... GİRNE BELEDİYESİ’NDEN TAHSİLATLARDA İNDİRİM...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Aşağı Pirgo’ya Yeni Göçmen Dalgası

Haberi Oku