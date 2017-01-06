ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELEDE HAVADAN İLAÇLAMA BUGÜN TAMAMLANIYOR





ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELE DE HAVADAN İLAÇLAMA BUGÜN TAMAMLANIYOR

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında toplam 9 bin 40 hektarlık alanda ilaçlama yapıldığını bildirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Orman Dairesi tarafından çam kese böceğine karşı başlatılan ve helikopterle biyolojik uygulama şeklinde yürütülen mücadele bugün Serhatköy bölgesinde yapılan son ilaçlama çalışmasıyla sona eriyor.

Ormanlardaki çam ağaçlarını kurutan çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama çalışmaları bir ay önce Karpaz bölgesinde başlatılmıştı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün Serhatköy bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

“FRANSA’DAN EKİP”

Bakan Ataoğlu, Serhatköy’de BRT’ye yaptığı açıklamada, uzun süredir büyük sorun olan çam kese böceğine karşı başlatılan çalışmalar kapsamında Fransa’dan gelen ekiplerin aralık ayı başlarında ilaçlamalara başladığını anımsatarak, çalışmaların kötü hava şartları haricinde yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.

Çam kese böceğinin ağaçlara ciddi şekilde zarar verdiğini ifade eden Ataoğlu, yapılan ilaçlamada kaydedilen başarı oranının yakın bir süre sonra tespit edilerek açıklanacağını kaydetti.

Yapılan ilaçlama çalışmalarının Avrupa ve Amerika’da uygulanan yöntemle, hedef dışı diğer canlılar için güvenli ürün ve metotlar kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Ataoğlu, toplamda 9 bin 40 hektarlık alanda ilaçlama yapıldığını vurguladı.

Ataoğlu, mücadelenin 2-3 yıl aralıksız sürdürülmesi sonrasında çam kese böceği sorununun biteceğini söyledi.