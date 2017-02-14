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14 Şubat 2017 Salı 07:52

CAM FİLMİ TAKILI ARAÇLARA CEZA YAĞDI

CAM FİLMİ TAKILI ARAÇLARA CEZA YAĞDI
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Yasak olmasına rağmen araçlarının ön yan camlarına, dışarıdan görüşü kısıtlayan siyah film ile kaplatanlar, polisten geçemedi.

Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri, araçlarının ön yan camlarına dışarıdan görüşü kısıtlayan siyah filmle kaplatan sürücüler ceza yağdırdı.

Polis, yasak olmasına rağmen hızla yaygınlaşan bu trafik suçu konusunda dün, Lefkoşa’nın birçok noktasında gerçekleştirdiği kontroller yaptı. Kontrollerde araçlarında cam filmi takılı sürücüler tek tek durduruldu.

Kontrollerde, araç camlarında film olan sürücülere 183 TL 40 kuruş para cezası kesildi.

Ekipler, ayrıca seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemersiz, süratli ve alkollü araç kullanan sürücülere de geçit vermedi.


Kaynak: KIBRIS


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