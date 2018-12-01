Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü Teksif Sendikası’nın Ankara’da yer alan 20. Olağan Kurulu’na katıldı.

Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda konuşma yapan Çaluda, Türkiye ve KKTC arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, sendikaların bu yöndeki gücünü hatırlattı.

İşçi hakları konusunda da sendikalara önemli görevler düştüğüne işaret eden Çaluda, sendika olarak işçi haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve üzerilerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

KKTC’nin ambargolara rağmen, ada olarak stratejik konumunun önemine değinen Çaluda, doğal gaz çalışmalarının KKTC için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Çaluda sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Uzun yıllardan beridir Türk-İş ve bağlı sendikalar ile sıkı bir işbirliği ve diyalog içerisindeyiz. Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve buna bağlı olarak döviz kurlarındaki dalgalanma hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak iyi bir politika ve tedbirle müdahale edilmesi neticesinde ekonomik kaygan zemin, dengelenmeye başlamıştır. İşçi ve işçi sendikaları olarak bu alanda önemli rollerimiz ve görevlerimiz vardır. İşçilerin var gücü ile ortaya koyduğu fedakârlık ortadadır. Bizler de KKTC’de işçiler üzerinde bırakılmak istenen zor şartlar için mücadele ediyoruz. Ancak biliyorsunuz ki, el birliği ile her işin üstesinden gelebiliriz” .

(TUĞ/YIL)