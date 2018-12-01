banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
Lefkoşa’da kundaklama
LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Girne’de uyuşturucu
Kapat

Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü Teksif Sendikası’nın Ankara’da yer alan  20. Olağan Kurulu’na katıldı.

Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü Teksif Sendikası’nın Ankara’da yer alan  20. Olağan Kurulu’na katıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü Teksif Sendikası’nın Ankara’da yer alan  20. Olağan Kurulu’na katıldı.

Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda  konuşma yapan Çaluda,  Türkiye ve KKTC arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, sendikaların bu yöndeki gücünü hatırlattı.

İşçi hakları konusunda da sendikalara önemli görevler düştüğüne işaret eden Çaluda, sendika olarak işçi haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve üzerilerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

KKTC’nin  ambargolara rağmen, ada olarak stratejik konumunun önemine değinen Çaluda, doğal gaz çalışmalarının KKTC için bir fırsat olduğunu  vurguladı.

Çaluda sözlerini şöyle sürdürdü:

 ‘Uzun yıllardan beridir Türk-İş ve bağlı sendikalar ile sıkı bir işbirliği ve diyalog içerisindeyiz. Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve buna bağlı olarak döviz kurlarındaki dalgalanma hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak iyi bir politika ve tedbirle müdahale edilmesi neticesinde ekonomik kaygan zemin, dengelenmeye başlamıştır. İşçi ve işçi sendikaları olarak bu alanda önemli rollerimiz ve görevlerimiz vardır. İşçilerin var gücü ile ortaya koyduğu fedakârlık ortadadır. Bizler de KKTC’de işçiler üzerinde bırakılmak istenen zor şartlar için mücadele ediyoruz. Ancak biliyorsunuz ki, el birliği ile her işin üstesinden gelebiliriz” .

(TUĞ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı
Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı
1 Aralık Dünya Aıds Günü
1 Aralık Dünya Aıds Günü
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi
Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...
Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim