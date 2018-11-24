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Çaluda: “dünün, Bugünün Ve Yarının Mimarı Öğretmenlerimizdir”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 (.): HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu vurguladı.

Çaluda: “dünün, Bugünün Ve Yarının Mimarı Öğretmenlerimizdir”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 (.): HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu vurguladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:59
Çaluda: “dünün, Bugünün Ve Yarının Mimarı Öğretmenlerimizdir”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 (.): HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu vurguladı.
Çaluda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Ülkelerin kalkınmasının ancak eğitimle olacağını bildiğimiz bir dünyada maalesef ki halen eğitimin ne kadar gerekli olduğunu görmek istemeyenler var” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin, çocukların beyinlerinin gelişiminde önemli rol oynayan ustalar olduğunu ifade eden Çaluda, insan ruhunu tüm gücü ile yılmadan, usanmadan işleyen öğretmenlerin, tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahip olduğunu belirtti.
Çaluda, mesajında, “Öğretmenlerimiz, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Bu mücadelelerinde bizlere her türlü manevi desteği sağlayan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
(RU/GÜL)


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