ÇALUDA: “ÖZEL SEKTÖRDEKİ ÇALIŞMA HAYATI KONTROL ALTINA ALINMALI”



Çaluda, “Hükümetler bu alandaki sorunların büyümesine engel olmazsa kısa zaman içinde kendi ülkemizde işsiz, aşsız kalacağız. Fakirleşeceğiz ve bir dilim ekmeğe muhtaç olacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında özel sektördeki çalışma hayatının giderek kötüleştiği kaydederek, insanların yasal zeminden uzakta, angarya şekilde çalıştırıldığını savundu.“Yabancıların ülkede kalma sürelerini kısıtlamak, kaçak çalışırken tespit edilenlerin işverenlerine ağır mali yükümlülükler getirmek, asgari ücreti sektörel bazda düzenlenmek, yabancı iş gücünün hangi iş kollarında izine tabi olacağını belirlemek çalışma hayatı için önemli. Hükümetler bu alandaki sorunların büyümesine engel olmazsa kısa zaman içinde kendi ülkemizde işsiz, aşsız kalacağız. Fakirleşeceğiz ve bir dilim ekmeğe muhtaç olacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın.”