Çaluda Koop-iş Sendikasının Genel Kuruluna Katıldı



Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, federasyonun da üye olduğu Türk - İş'e bağlı Koop - İş Sendikasının Ankara Anadolu Hotel'de gerçekleştirilen 19. Genel Kurulu'na katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda daha sonra konukların konuşmalarına geçildi.



HÜR-İŞ’ten verilen bilgiye göre, Başkan Çaluda, yaptığı konuşmada, küçük bir ülkede ada ülkesinde yaşadıklarını hatırlatarak, dövizin yükselmesi, Türk Lirasının değer kaybetmesi gibi sıkıntıları hep birlikte yaşadıklarını, tek güvenceleri olan Türkiye'nin ve büyük Türk Milletinin her zaman olduğu gibi bu konularda da yanında olduğunu gördüklerini kaydetti.



Çaluda, genel kurulun Kuzey Kıbrıs'ta devamını ve Başkanlar Kurulunun KKTC’de yapılmasını arzuladığını bildirdi.



Konuşmasını Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yazdığı "Benim İki Vatanım Var " şiirini okuyarak tamamlayan Çaluda’nınsalondan alkış aldığı belirtildi.







