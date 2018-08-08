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Çaluda: “Geçmişimizi unutturmaya çalışmaktadırlar”

Çaluda: “Geçmişimizi unutturmaya çalışmaktadırlar”

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:04
Çaluda: “Geçmişimizi unutturmaya çalışmaktadırlar”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Barış Harekatı sırasında Lefke’nin de 16 Ağustos 1974’te esaretten kurtulduğunu belirterek, “Ne yazık ki bu günün anlam ve önemini kavrayamayanlar veya kavramak istemeyenler, bir takım ideolojik sebeplerden ötürü geçmişimizi unutturmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Çaluda, yazılı açıklamasında, Lefke Belediyesi’nin kararlarına saygılı olmakla beraber “Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Şenlikleri” adının “Lefke Şenlikleri” olarak değiştirilmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Çaluda, şunları dile getirdi:

“2015 yılından itibaren şenlikler bu isimle kutlanmakta olup, belediye meclis üyelerimizin tepkisine rağmen belediye yöneticileri ısrarla şenlikleri bu isimle kutlamaya devam etmektedirler. Belediyenin bu tutumu, 16 Ağustos’u halkımıza ve gelecek nesillerimize unutturmak mıdır? Lefke Belediye Başkanını konuyla ilgili olarak neden şenliklerin ismini değiştirme ihtiyacı hissettiklerini halkımıza açıklamaya davet ediyorum.”

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Son Güncelleme: 08.08.2018 10:19
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