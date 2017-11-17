Çalıştırıldığı yerde kalıyorlardı

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Oto galeri, 2 Oto yıkama yeri, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 14 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 2 Cafe Bar, 7 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Market, 1 Dernek Lokali

Denetimler sonucunda 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken; Loris Trading Ltd. isimli iş yerinin faaliyeti işyerinde yatı olması nedeniyle geçici olarak durduruldu.