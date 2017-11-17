Çalıştırıldığı yerde kalıyorlardı

Çalıştırıldığı yerde kalıyorlardıLTB’nin iş yeri denetimleri aralıksız olarak sürüyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine yoğun şekilde devam ediyor.
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında toplamda 40 iş yerini denetledi.
Denetimler sonucunda 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken; Loris Trading Ltd. isimli iş yerinin faaliyeti işyerinde yatı olması nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Oto galeri, 2 Oto yıkama yeri, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 14 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 2 Cafe Bar, 7 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Market, 1 Dernek Lokali