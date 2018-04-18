ÇALIŞTAYA BAŞVURU KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI



Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği’nin yerel koordinatörü Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), 26 Nisan’da Girne Dome Otel’de gerçekleştirilecek Kararlar ve İkilemler III çalıştayı için başvuru kabul ediyor.



Dayanışma Evi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 16.30 – 19.30 saatleri arasında Dome Otel’de gerçekleştirilecek çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Başvuru formlarına http://www.ahdr.info/viewnews.php?nid=288 internet sitesinden ulaşılabilecek. Detaylı bilgi ise 0533 853 74 70 numaralı telefondan alınabilecek.



Avrupa ticaret politikalarının gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini nasıl etkilediğine ve göçmen krizinin Avrupa Birliği temel ve ilkelerini nasıl sarstığına ilişkin çalıştayı AHDR Eş Başkanı Alev Tuğberk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hale Silifkeli yürütecek.



Göç, mülteci statüsü, sınırlar, sosyal adalet, entegrasyon ve eşitlik gibi hassas ve tartışmalı konuları ele almak için öğretmenlere somut araçlar ve ders planları sağlanacak.