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17 Şubat 2017 Cuma 13:40

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İnşaat Taşeronları Birliği Yetkililerini Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, Çalışma ve Muhaceret affından 6 bin 200 kişinin faydalandığını belirterek, “Afla çok ciddi sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı gerçekleşti” dedi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İnşaat Taşeronları Birliği Yetkililerini Kabul Etti
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AFLA ÇOK CİDDİ SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMI GERÇEKLEŞTİ”

AMCA: “KAYIT DIŞI İŞÇİLİK VE PARAVAN MÜTEAHHİTLER HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR. HÜKÜMET, YASAYA UYULMASI İÇİN ÖNLEM ALMALI”

Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, Çalışma ve Muhaceret affından 6 bin 200 kişinin faydalandığını belirterek, “Afla çok ciddi sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı gerçekleşti” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İnşaat Taşeronları Birliği yetkililerini kabul eden Saner, çalışma hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Her yıl binde 2 olarak artan Sosyal Sigorta grafiğinin bu yıl yüzde 1,4 olarak arttığını ifade eden Saner, kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik sisteminde kayıt altına alınması için Bakanlık olarak hedeflerine adım adım yaklaştıklarını söyledi. 

AMCA: “SİGORTA AFFI BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca ise kabuldeki konuşmasında, sektördeki sorunlara işaret etti.

Amca, kayıt dışı işçiliğin ve paravan müteahhitlerin inşaat sektöründe haksız rekabete yol açtığını kaydederek, yasaya uyulması için hükümetin önlem almasını istedi.

İşverenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların göz önünde bulundurulmasını isteyen Osman Amca, “Esnafın ayakta kalması için Sigorta Affı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerek” görüşünü dile getirdi.

Amca, yükselen döviz ve piyasadaki kayıt dışılık yüzünden sektörün zor günler geçirdiğini belirterek, “Fiyat dengelemesi yapılması gerek” dedi.

Çalışma ve Muhaceret Affı’nın sona ermesiyle bakanlıktan etkin denetim beklediklerini ifade eden Amca, inşaat sektöründe kaçağın önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılmasını talep etti.

(RÇ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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