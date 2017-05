Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’in 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

SANER: “TOPLUMUN BÜTÜNÜNÜ KUCAKLAYAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

“NİSAN AYI İTİBARİYLE KAYITLI ENGELLİ SAYISI 5 BİN 482. 4 BİN 382 ENGELLİ VATANDAŞIMIZ ENGELLİ YARDIMI ALARAK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN EKONOMİK YÖNDEN DESTEKLENİYOR”

“ENGELLİLERİMİZİN EĞİTİM VE İSTİHDAMLA ÜRETKEN OLMALARINI SAĞLAYARAK BAĞIMSIZ YAŞAYABİLMELERİNE DESTEK VERMEK VE ENGELLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI TAKİP ETMEK BAKANLIĞIN EN ÖNCELİKLİ HEDEFİ”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi’nin engellilere yönelik tüm çalışmalarında, toplumun bütününü kucaklayan sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Saner, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarf edilmektedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAFTA KAPSAMI

"10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli bir haftadır” diyen Saner, hafta kapsamında, 11 Mayıs Görmeyenler Günü, 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü, 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

Engelli insanların sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmaması, yılın her günü hatırlanarak, toplum içinde yer alacakları şartların en iyi şekilde hazırlanması ve imkanların her gün onlar için yeniden seferber edilmesi gerektiğine vurgu yapan Saner, “Önemli olan, engelli vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel anlamda toplumla kaynaştırmak, istihdam şartları yaratarak etkin bir şekilde ekonomiye katılmalarını sağlamaktır” dedi.

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE HAREKET”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendisine bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi aracılığıyla engellilere yönelik gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğini kaydeden Hamza Ersan Saner, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Engellilerin eğitim ve istihdamla üretken olmalarını sağlayarak bağımsız yaşayabilmelerine destek vermek ve engellilerin yaşadığı sorunları takip etmenin bakanlığın en öncelikli hedefi olduğuna vurgu yapan Saner şöyle devam etti:

KARPAZ’A REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR

“Bakanlığımız Mağusa, Girne ve Güneşköy’de olmak üzere mevcut 3 adet 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinde, 99 gencimize hizmet ve eğitim vermektedir. Ülkemizdeki 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin toplum içinde güçlendirilmesine destek vermek, onlara daha katılımcı bir hizmet sunmak ve bu hizmet türünü ülke geneline yaymak amacıyla, Karpaz bölgesine bir adet 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi binası yapımı için proje çalışmalarını sürdürmektedir.

Göreve gelir gelmez başlattığımız, özel gereksinimli çocukları olan ailelerimizin yıllardan beri özlemini çektiği Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin inşaatının temmuz ayında tamamlanması hedeflenirken, projenin ikinci etabına başlanması için gerekli bütçe Bakanlığımız tarafından ayrılmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Son aşaması olacak çevre düzenleme projesi çalışmaları ise tamamlanmak üzeredir.”

5 BİN 482 ENGELLİ

Çalışma Dairesi’ne bağlı Özel İstihdam Şubesi’ne Nisan ayı itibariyle kayıtlı engelli sayısının 5 bin 482 olduğunu belirten Saner, “4 bin 382 engelli vatandaşımız engelli yardımı alarak Bakanlığımız tarafından ekonomik yönden desteklenmektedir” dedi.

“Unutulmamalıdır ki, engelli olmak bir kader değildir” diyen Saner, yaşayan her bir bireyinin her an bir engelli olabileceğini hafızasından çıkarmadan, engelli olmanın utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenilmesi gerekecek bir sorun olmadığını bilmesi gerektiğini kaydetti.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞMAK ORTAK GÖREV OLMALI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner mesajını şöyle tamamladı:

“O nedenle sağduyulu, haklara saygılı ve yardımlaşmayı seven bir toplum olarak; engellilerin sorunlarını paylaşmak ve engelleri onlarla birlikte aşmak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu bilmelerini istiyorum.”

(ŞEB/GÜL)