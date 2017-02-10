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10 Şubat 2017 Cuma 13:19

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İit Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-othaimeen İle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ve 57 ülkenin yer aldığı, İİT üyesi ülkelerde “Evlilik ve Aile Kurumu ile bu kurumda değerlerin korunması I. Bakanlar konferansı “ çerçevesinde İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-Othaimeen ile görüştü.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, İit Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-othaimeen İle Görüştü
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Lefkoşa, 10 Şubat 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ve 57 ülkenin yer aldığı, İİT üyesi ülkelerde “Evlilik ve Aile Kurumu ile bu kurumda değerlerin korunması I. Bakanlar konferansı “ çerçevesinde İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-Othaimeen ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saner, görüşmede, yeni seçilen İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-Othaimeen'e görevinde başarılar dileyerek, son on yıldır gözlemci üye sıfatı ile “CyprusTurkishState” (Kıbrıs Türk Devleti) olarak katıldıkları IIT toplantılarında, bu kez “Turkish Republic of Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olarak kabul etmelerinden dolayı Genel Sekretere teşekkür etti.

İkili görüşmede Saner, İİT gözlemci üyesi olarak birtakım ortak çalışmaya katılmak ve bazı etkinliklerin KKTC’de gerçekleşmesi için görüş alış verişinde bulunulduğunu belirterek, İİT Genel Sekreterine Kıbrıs konusu hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

İİT üyesi ülkelerin KKTC için önemli kararlar aldığını, hükümetin bu kararları takdir ettiğini, ancak alınan kararların uygulanması sırasında yaşanan bazı sıkıntıların da olduğuna dikkat çeken Bakan Saner, Genel Sekreterden bu konuda destek istediğini söyleyerek, İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef bin Ahmed Al-Othaimeen'i KKTC' ne davet etti.

İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef bin Ahmed Al-Othaimeen de görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner'i ülkesi Suudi Arabistan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile İİT olarak her zaman çalışmak istediklerini, gözlemci üye olarak ortak bir takım etkinliklerin adada yapılabileceğine inandığını ifade ederek, programının uygun olması halinde KKTC'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Bakan Saner, ikili temaslar çerçevesinde son olarak Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Ali bin Hasser al -Ghafis ile görüştükten sonra yurda dönecek.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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