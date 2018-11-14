Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı Ziyaret Ederek Radyo Vatan’a Konuk Oldu





Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Radyo Vatan’da “Serbest Kürsü” programına konuk oldu.Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeler, programda gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.(HUR/HA) FOTOĞRAFLI