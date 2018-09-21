Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Kamu-iş Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Lefkoşa, 21 Eylül 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) yeni Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ahmet Serdaroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, çalışanlar arasında çalışma barışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmayı hedeflediklerini, eşit işe eşit ücret açısından kamuda taşeronlaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, sendikaların demokratik, şeffaf ve hesap verebilir yapı içinde faaliyetlerini sürdürüp örgütlenmeleri amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyitliği tarafından, sendikaların mali raporlarının denetlenmesi hususunda çalışma başlatıldığını belirtti.



Sendikalarla her zaman işbirliği yapmaya Bakanlık olarak özen gösterdiklerini kaydeden Çeler, özel sektörde de sendikalaşmanın önünün açılması ve özel sektördeki KKTC vatandaşı çalışanlara, sosyal güvenlik desteği yanında ek maaş desteği verilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



(ID/HA)





