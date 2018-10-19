Çalışma Bakanlığı, Yurt Dışından İşçi Getirme Konusunda Uyarılarda Bulundu

“BAKANLIĞIN, YURTDIŞINDAN ELEMAN GETİREN ARACI KİŞİ,KURUMLARLA HİÇBİR BAĞI VE BAĞLANTISI YOK; KKTC’DE YASAL STATÜLERİ DE YOK”Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yurtdışından yabancı işçi getirme hususunda hizmet veren aracı kişi ya da kurumlara başvurulmaması için uyarıda bulundu ve İş Yasası’nın 61. Maddesini hatırlattı.Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan basın duyurusunda “Son günlerde, Bakanlık olarak; ülkemizde, işverenlerimizin üçüncü dünya ülkelerinden çalışma izni ile yabancı uyruklu eleman getirirken, bu konuda hizmet veren bir takım aracı kişi ve kurumlar tarafından mağdur edildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz” denildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın KKTC’ye yurtdışından eleman getiren aracı kişi ve kurumlarla hiçbir bağı ve bağlantısı olmadığı, söz konusu kişi ve kurumların KKTC’de yasal bir statüsü de bulunmadığı kaydedilen açıklamada, yürürlükte olan 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 61. Maddesine de yer verildi:“İşçilere iş bulmak, işveren ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacı ile olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasaktır”

“TEK YETKİLİ, MEVZUAT GEREĞİ BAKANLIK”

Bu konuda tek yetkilinin, yasal mevzuat gereği, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:“Bakanlık olarak işverenlerimize tavsiyemiz, yurtdışından işçi talep ederken, çalışma izni çıkarılacak işçilerin niteliklerinin iyice araştırılması, işçilerin ülkeye girişinden kalacağı yere kadar, çalışma izin işlemleri sürecinin takipçisi olmaları ve gereken hassasiyeti göstermeleridir”(DOĞ/ÖK)