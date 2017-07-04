Çalışma Bakanı Saner, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 4 Temmuz 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç’ı kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Bakan Saner, 2017 yılı içerisinde yapmayı hedefledikleri projeler kapsamında bakanlığın çalışmalara devam ettiğini ve bu yıl bütçeye koyulan gerek yeni bakanlık binası projesi, gerekse Lapta Huzurevi binaları için proje hizmeti satın almak adına Mimarlar Odası Başkanı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Saner, Bakanlık olarak amaçlarının yapılacak olan her iki binanın ülkenin kendi yetiştirdiği mimarlar ve diğer meslek gurupları tarafından tasarlanması olduğunu belirtti.

Bu çerçeveden hareketle işlemleri başlatmak için Mimarlar Odası Başkanını bakanlığa davet ettiklerini belirten Saner, çok kısa sürede hizmet alımına çıkılacağını söyledi.

Saner, yeni bakanlık binasının bakanlığa bağlı tüm daireleri ( Sosyal Sigortalar Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ) bir arada toplayacak olan bir kompleks projesi olduğunu belirtti.

Saner, göreve gelir gelmez özellikle ifade ettiği Sosyal Sigortalar Dairesi’ni yeni bir binaya kavuşturma sözünün ilk adımını böylece atmış olduklarını, diğer proje olan Lapta Huzurevi’nin şu anda 50 kişiye hizmet verebildiğini, yapılacak olan yeni binanın 150 kişiye hitap edeceğini ifade etti.

Saner, yeni binanın, ülkenin yetiştirdiği mimar ve mühendislerle dizayn edilerek 2018 yılında yapımına başlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yıl, yaklaşık 40 milyon TL’lik bir yatırımın ülkeye kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, hizmet alımları konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, bakanlığın gerçekleştirmeye çalıştığı projeleri kendi mimar ve mühendislerinin bilgi ve becerilerinden yararlanarak hayata geçirme arzusunun kendilerini onurlandırdığını, bu bilgi ve becerinin ülke mimarların da olduğunu söyledi.

Ülke için atılacak her olumlu hareketi desteklediklerini belirten Aktaç, Bakan Saner’ e çalışmalarında başarılar diledi.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI